Regina Elisabetta "cancellata": "Rappresenta la storia coloniale", chi la fa fuori. Nome clamoroso

"Rappresenta la storia coloniale": la Regina Elisabetta è stata "cancellata" da alcuni studenti del Magdalen College, uno dei più importanti e prestigiosi di Oxford. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, gli universitari avrebbero deciso di rimuovere il ritratto della Sovrana dalla sala riunioni. La cancel culture colpisce ancora, insomma. I ragazzi, in particolare, avrebbero accusato Sua Maestà di "rappresentare la storia coloniale recente". Il suo quadro, quindi, andava portato via da un luogo che invece dovrebbe "far sentire tutti benvenuti".

“La Regina è ciò che di meglio c’è nel Regno Unito e ha a che fare con la tolleranza, la coesione e l’inclusione”, ha commentato il ministro dell'Istruzione inglese Gavin Williamson, che ha definito "assurda" l'ultima trovata degli studenti. In difesa della Sovrana si è schierato anche il pro-rettore di Oxford e ultimo governatore britannico di Hong Kong Lord Patten, che ha puntato il dito contro gli universitari, chiamandoli "offensivi e ignoranti".

A schierarsi dalla parte degli studenti, invece, è stata la preside del college, che ha difeso il loro diritto di espressione: "La libertà di parola significa che gli studenti possono fare le loro scelte. Difendo il loro diritto di condurre i loro affari e decidere cosa va appeso al muro". Non è la prima volta, comunque, che si verifica un episodio del genere. Ci sono stati altri casi in passato: gli allievi dell’Oriel College - che fa parte sempre di Oxford - mesi fa si impuntarono per rimuovere la statua del colonizzatore dell’Africa meridionale Cecil Rhodes.

