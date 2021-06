Namibia, clamorosa rissa tra giornaliste. Ma non sanno di essere in diretta: le raggelanti immagini dalla tv africana

17 giugno 2021 a

a

a

Un video che sta diventando virale a tempo record un po' in tutti gli angoli del mondo. Il bello della diretta, senza sapere però di essere in diretta. Il tutto arriva dal cuore dell'Africa, dalla Namibia, dove due giornaliste hanno inscenato un clamoroso litigio. Senza sapere però, come detto, di essere in onda. Anzi, di essere in diretta.

"Quasi botte dietro le quinte, spaccate due telecamere". Rissa a Uomini e Donne, la De Filippi costretta a ripagare i danni

Le croniste lavorano per l'emittente di punta della Namibia e la discussione si accende quando Elmarie Kapunda lancia la sua collega, Jessica Kaimu, per chiederle un commento sportivo. La replica? Raggelante: "Jessica, siamo in diretta", replica subito la Kapunda per fermarla. Dunuqe, un lungo e glaciale silenzio. Che viene interrotto soltanto da una quanto mai provvidenziale pubblicità.

"Mi facevano segni, me ne sono fregata". Ilary Blasi, tutta la verità sulla brutale rissa con Fabrizio Corona

Insomma, un diverbio tra colleghe che sarebbe dovuto restare dietro le quinte, che non sarebbe mai dovuto andare in onda. Peccato però che la Kaimu, come si vede in modo nitido dalle immagini, non si fosse resa conto di essere già in video. E qualcuno ha subito catturato il peculiare momento televisivo, lo ha registrato e caricato su YouTube. E da lì, le immagini ci hanno messo ben poco a diventare virali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.