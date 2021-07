Kim Jong-un, "pigri ed ignoranti". Roba da dittatore, ecco che teste fa saltare (a tempo record)

01 luglio 2021 a

L'emergenza Covid diventa sempre più preoccupante in Corea del Nord e Kim Jong-un interviene per bacchettare e "silurare" i responsabili. In particolare, ha annunciato sventure e denunciato gli errori dei suoi subordinati. Davanti ai gerarchi convocati in una riunione allargata e straordinaria del Politburo, Kim ha deciso di rimuovere alcuni uomini del vertice seduta stante. Li ha accusati di "incompetenza, irresponsabilità e pigrizia cronica". E non solo. Ha anche detto che non sono stati capaci di rispettare il piano sanitario contro la pandemia, compiendo errori materiali e scientifici, e che hanno messo in pericolo la sicurezza dello Stato e del popolo.

Kim, ripreso col dito puntato negli scatti diffusi dalla propaganda, se l’è presa soprattutto col Partito dei lavoratori, accusandolo di "ignoranza coperta da fuochi di paglia di finto attivismo". Poi, prima di congedare alcuni dei suoi uomini, ha annunciato che "serve immediatamente una rivoluzione nell’amministrazione del personale". E così sono stati silurati alcuni membri del Politburo e funzionari della sanità, come riferisce l’agenzia statale Kcna riportata dal Corriere della Sera.

Ma qual è la situazione Covid nel Paese? La Nord Corea ha le frontiere sigillate da gennaio 2020, per evitare il contagio dalla Cina. Da allora non ha comunicato alcun caso di Covid-19 all’Oms e ha sempre rifiutato consulenza e forniture di tamponi e vaccini, sostenendo di aver sottoposto 31 mila cittadini al test, senza aver trovato neanche un positivo. In ogni caso la Corea del Nord sarebbe in crisi non solo dal punto di vista sanitario, ma anche da quello economico e alimentare. E infatti Kim è già intervenuto per denunciare le conseguenze disastrose della pandemia sul commercio, visto che la Cina era l'unico sbocco per Pyongyang. Per non parlare poi del raccolto agricolo, che è andato male a causa di tifoni e siccità.

