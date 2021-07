Sudafrica, palazzo in fiamme: madre lancia la figlia di 2 anni nel vuoto, il video che sconvolge il mondo

14 luglio 2021 a

Immagini che lasciano senza fiato, quelle che arrivano dal Sudafrica, ormai da sette giorni trasformato in un inferno a causa delle violente proteste di piazza in seguito all'incarcerazione dell'ex presidente Jacob Zuma. I morti sono 45, gli arresti 757. Bilancio provvisorio e destinato a salire. Scenari da guerra civile, con migliaia di persone in piazza a protestare contro la polizia.

Molte città del Sudafrica sono state messe letteralmente a ferro e fuoco, e tra queste c'è Durban, che si trova sulla costa del KwaZulu-Natal a est del Sudafrica. E proprio Durban un palazzo ha preso fuoco e una madre, che si trovava all'interno, è stata costretta a lanciare sua figlia dal primo piano del palazzo per salvarla dalle fiamme. E sono queste le immagini, impressionanti, che stanno facendo il giro del mondo.

La scena è stata filmata da un cameraman e inviato della Bbc, Thuthuka Zondi, dunque sono state rilanciate in Italia sui vari profili Twitter (tra i primi Gianluca Di Tommaso, fondatore di NR edizioni). Una scena fortissima, una madre costretta ad affidarsi a dei passanti sotto al palazzo in fiamme. E così ecco il volo della piccola, salvata dal rogo. Una bimba che farà due anni il mese prossimo. Salva, afferrata e salvata. Così come per fortuna si è salvata la madre, Naledi Manyoni: "Tutto quello che potevo fare era fidarmi di perfetti sconosciuti", ha commentato. E quei perfetti sconosciuti hanno salvato la sua piccolina.

Madre e figlia erano al 16esimo piano quando si sono accorte dell'incendio, dunque la corsa a perdifiato giù per le scale. Ma non era possibile raggiungere il piano terra. Erano ferme a un balcone al primo piano: le urla, le richieste di aiuto ai passanti. Poi il tuffo nel vuoto. I vigili del fuoco sono arrivati circa 20 minuti dopo che i passanti avevano iniziato a soccorrere i residenti con le scale. Madre e figlia, dopo la mezzanotte, sono anche riuscite a tornare a casa. Ed entrambe stanno bene. Un piccolo grande miracolo.

