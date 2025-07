Keir Starmer, psicodramma Labour: ministra in lacrime (e lui non la difende)

Quale sarà il destino della cancelliera dello Scacchiere, ossia la ministra delle Finanze del governo britannico, Rachel Reeves? Se lo chiedono tutti a Londra dopo che ieri Reeves è scoppiata in lacrime quando il primo ministro, il laburista Keir Starmer, non ha dato una risposta chiara agli interrogativi che circolano ormai da parecchio tempo sul futuro dell’ex economista della Banca d’Inghilterra, diventata la prima donna a ricoprire il prestigioso incarico di cancelliera dello Scacchiere. Nonostante Downing Street avesse assicurato a gennaio che Reeves avrebbe mantenuto l’incarico per l’intera legislatura, Starmer, incalzato dalla leader del Partito conservatore Kemi Badenoch durante un question time alla Camera dei Comuni, non ha confermato l’impegno, rendendo ancora più fragile e traballante la poltrona della sua ministra. «Sembra assolutamente infelice. È uno scudo umano per l’incompetenza di Starmer», ha attaccato Badenoch.

Dopo il question time, Downing Street ha provato a disinnescare le polemiche, affermando che Reeves «non andrà da nessuna parte. Ha il pieno appoggio del primo ministro». Un portavoce della cancelliera ha spiegato che Reeves era turbata per una «questione personale». «Si tratta di una questione personale, sulla quale, come prevedibile, non intendiamo entrare nei dettagli», ha commentato il portavoce. La risposta fumosa di Starmer, oltre a generare nuove speculazioni sulla tenuta del governo, ha provocato l’immediata reazione degli asset finanziari britannici: la sterlina ha perso l’1,30% sul dollaro a 1,35 e lo 0,90% sull’euro a 1,15, e il rendimento dei Gilt (i Titoli di Stato britannici) decennali è salito di 16 punti base, a quota 4,60%.