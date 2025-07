Usa, via libera alla legge di spesa di Trump

Gli unici due repubblicani che hanno votato contro sono Thomas Massie del Kentucky e Brian Fitzpatrick della Pennsylvania. Mentre in Senato avevano votato contro il budget Rand Paul, Thom Hillis e Susan Collins. Il voto finale è stato posticipato a causa dell'intervento, durato quasi nove ore, del leader della minoranza democratica, Hakeem Jeffries. Il testo, in ogni caso, era stato già approvato da entrambi i rami del Congresso. Oggi il ritorno alla Camera per la lettura finale.

Via libera alla legge di spesa di Donald Trump, il "Big Beautiful Bill”: la Camera americana l'ha approvata con 218 voti a favore e 214 contrari. Il presidente Usa la firmerà domani, venerdì 4 luglio, in occasione della festa nazionale americana. Subito dopo la proclamazione, i repubblicani hanno intonato "Usa", Usa". A esultare anche la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, che sui social ha scritto: "Vittoria!".

Nel pacchetto misure come l'aumento della spesa militare, il finanziamento di una campagna di deportazione di massa dei migranti e lo stanziamento di 4.500 miliardi di dollari per estendere le agevolazioni fiscali del suo primo mandato. Il provvedimento aumenterà il deficit di altri 3.400 miliardi di dollari in dieci anni. La spesa extra per l'esercito e la sicurezza dei confini, invece, sarà finanziata con la parziale revoca dei sussidi per le energie rinnovabili e i veicoli elettrici.