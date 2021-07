Gianni Versace, trovati due cadaveri nella sua villa a Miami. Agghiacciante mistero 24 anni dopo l'omicidio

15 luglio 2021 a

Mistero a Casa Casuarina, la villa di Miami Beach di fronte all'iconica Ocean Drive e che fu la dimora dello stilista italiano Gianni Versace. Proprio sugli scalini dell'ingresso della sua lussuosa abitazione, Versace fu ucciso a colpi di pistola dal tossicodipendente Andrew Cunanan. Nel 24esimo anniversario della sua morte, giovedì 15 luglio 2021, due cadaveri sono stati rinvenuti nell'ex Villa dello stilista. Oggi la villa di Miami è stata adibita a un lussuoso boutique hotel, conosciuto come La Magione o The Villa Casa Casuarina. La macabra scoperta è stata fatta da alcuni addetti alle pulizie dell'hotel, che hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine.

Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, la polizia ha riferito di aver ricevuto una chiamata da parte dello staff della Versace Mansion, nel corso della quale veniva denunciata la scoperta di due copri privi di vita all'interno di una stanza. Sono ora in corso le indagini per accertare le esatte dinamiche del caso e, al momento, non è chiaro se ci sia un nesso tra le due morti e l'anniversario dell'uccisione dello stilista che ricorre proprio oggi. Gianni Versace venne infatti freddato il 15 luglio 1997 con due colpi di pistola davanti al cancello d'ingresso della sua abitazione. Invani i soccorsi del compagno Antonio D'Amico e dell'amico Lazaro Quintana. Dopo esser stato trasferito al Jackson Memorial Hospital di Miami, Versace non ha mai più fatto ritorno a casa.

Dell'omicidio fu incolpato Andrew Cunanan, tossicodipendente e nel giro della prostituzione omosessuale. Il killer era sospettato di altri omicidi cui era stato collegato e per questo era da tempo ricercato dalla polizia. Il mistero dell'assassinio di Versace ha tuttavia sempre presentato luci, ma anche tante ombre. Cunanan venne infatti ritrovato morto alcuni giorni dopo l'omicidio dello stilista su una casa galleggiante in una baia. L'ipotesi all'epoca era che Cunanan fosse deceduto altrove, magari ucciso a sua volta, e solo dopo trasportato nel luogo dove venne rinvenuto il suo cadavere. Ad ogni modo, il corpo del killer di origini filippine è stato presto cremato, rendendo di fatto impossibile una eventuale autopsia che ne accertasse le cause del decesso.

