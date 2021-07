Harry, "come può distruggere Camilla": il libro-verità del duca sconvolge la Royal Family, caos a corte

23 luglio 2021 a

Non è ancora stato pubblicato ma già fa discutere: il nuovo libro-verità di Harry, una sorta di autobiografia nella quale si parlerà anche della sua vita passata con la royal family, crea scompiglio a corte. Gli esperti stanno cercando di capire quali saranno i bersagli del duca di Sussex questa volta. Secondo alcuni di loro, il padre Carlo e il fratello William potrebbero essere i personaggi principali. Ma un obiettivo ancora più facile da colpire potrebbe essere la duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker Bowles. L’ex amante di Carlo, la persona che avrebbe causato il divorzio tra il principe di Galles e Lady Diana, e che ora è la moglie dell’erede al trono.

“Camilla rischia di essere seriamente danneggiata dal libro di Harry, perché i loro rapporti non sono mai stati buoni. Se Harry nel suo memoriale ripercorrerà anche i loro rapporti, la duchessa ne ricaverà un grosso danno d’immagine”, ha rivelato un insider al Daily Mail. In effetti, Camilla ha preso il posto di Diana e questo Harry non glielo avrebbe mai perdonato. Un sentimento condiviso anche dai sudditi. "Camilla ha fatto di tutto per farsi amare. Ha buoni rapporti con la stampa e chi la conosce di persona la adora. Ma la maggior parte del popolo non l’accetterà mai come regina consorte”, ha spiegato l'esperto reale Phil Dampier.

Al di là delle supposizioni della stampa, però, c'è una dichiarazione di Harry risalente al 2005 che spazzerebbe via ogni dubbio sul suo rapporto con Camilla: "Lei è una donna meravigliosa e ha reso nostro padre molto, molto felice. E questa è la cosa più importante. William e io la adoriamo. Ci è sempre stata molto vicina. A differenza di quello che credono in tanti, non è affatto la matrigna cattiva".

