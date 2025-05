Re Carlo furioso con Harry: "È stato vergognoso"

L'ultima intervista rilasciata dal principe Harry alla Bbc avrebbe fatto infuriare tutta la Royal family, re Carlo in primis. In quel colloquio il duca di Sussex chiedeva alla famiglia reale di riconciliarsi. "Carlo ha ovviamente ragione a non fidarsi di lui – ha dichiarato lo scrittore Hugo Vickers –. Harry è senza speranza da questo punto di vista. Non avrebbe dovuto rilasciare quell'intervista. Esattamente come chiunque altro della famiglia reale non dovrebbe mai farlo". Quello che avrebbe spinto il principe ribelle a parlare con i giornalisti sarebbe stata la sconfitta legale contro il governo britannico per la scorta personale.

"Harry dovrebbe semplicemente accettare la decisione che è stata presa e smetterla di piagnucolare", ha poi aggiunto Vickers, riferendosi alla perdita della scorta dopo la decisione di lasciare Regno Unito e Royal Family per vivere negli Usa con la moglie, l'ex attrice americana Meghan Markle, e i due figli, Archie e Lilibet. Inoltre, a far storcere il naso sono state soprattutto le dichiarazioni del duca di Sussex sulle condizioni di salute del padre. Al sovrano, infatti, è stato diagnosticato un cancro per cui Carlo si sta curando già da mesi. "È stato vergognoso parlare della salute di Carlo. Se non parla con lui, come fa a saperne qualcosa?". Del re, in particolare, Harry aveva detto: "Non so quanto tempo abbia ancora mio padre. Non vuole parlarmi a causa della sicurezza. Ma sarebbe bello riconciliarsi”.