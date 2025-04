Tg1, il traino di Carlo e Camilla: come tirano i reali...

CHI SALE (Tg1) Re Carlo e Camilla disseminati per Tg, programmi e dirette speciali rappresentano un formidabile traino per le trasmissioni che hanno ospitato l’evento ma anche dal punto di vista internazionale per l’Italia alla vigilia di una stagione turistica importante.

E non a caso Roma, Napoli e Milano sono le più gettonate proprio dagli inglesi. Notevole impatto sugli ascolti, a partire dalla lunga diretta del Tg1 che ha seguito l’incontro tra i reali e il Presidente Mattarella, visto da 1.140.000 spettatori, 21% di share. Ma tutti i format hanno beneficiato in particolare Tg1 e Tg2 meridiani, il Tg5 con mezzo punto in più, le all news Rainews24, TgCom24 e SkyTg24 con lunghe dirette hanno registrato incrementi di quasi un punto.