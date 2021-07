Alaska, "attaccato ogni sera" dall'orso per una settimana. Come si è salvato questo sventurato

24 luglio 2021 a

Come nel film Revenant con Leonardo Di Caprio, un uomo in Alaska ha dovuto combattere da solo per una settimana contro un orso. E alla fine è stato salvato grazie all'intervento di un elicottero della Guardia Costiera. Con lesioni alla gamba e al busto, un misto di adrenalina, privazione del sonno e solo due colpi rimanenti di munizioni per la sua pistola, riporta Leggo, è stato poi individuato da un pilota della Guardia Costiera, Jared Carbajal, che ha notato un cartello SOS e la scritta "aiutami" scarabocchiato sul tetto di lamiera di una baracca nel deserto dell'Alaska.

L'uomo, sulla cinquantina, ha spiegato alla Guardia Costiera degli Stati Uniti di essere stato attaccato da un orso grizzly e di aver trascorso una settimana insonne a respingere le visite dell'animale selvatico, che aveva divelto anche le porte della baracca e che tornava ogni notte.

Il salvataggio della Guardia Costiera è stato un notevole colpo di fortuna, dal momento che l'equipaggio dell'elicottero del Comandante Carabajal, in partenza da Kodiak, era in viaggio verso altra destinazione, ma ha cambiato rotta di circa un miglio per evitare il maltempo.

L'elicottero ha poi trasportato il ferito a Nome. La Guardia Costiera ha sottolineato che l'incidente è un promemoria per chiunque si diriga nel deserto e raccomanda di portare sempre con sé un segnale di emergenza o un telefono satellitare in caso di pericolo.

