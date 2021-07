Influencer di giorno e narcotrafficante di notte, arrestata Lorraine Cutier Bauer Romeiro: social sconvolti, di chi è figlia

27 luglio 2021 a

Di giorno influencer e di notte narcotrafficante. Con questa accusa è stata arrestata la 19enne Lorraine Cutier Bauer Romeiro. La ragazza - secondo la polizia di San Paolo, Brasile - era solita agire a Cracolandia, quartiere della megalopoli brasiliana noto per lo spaccio e l'alta densità di tossicodipendenti. Lorraine è stata catturata nella città di Barueri, nell'abitazione dove si nascondeva sono state rinvenute più di 400 dosi di crack, cocaina, marijuana ed ecstasy.

Dopo essere stata arrestato, la Bauer ha indicato un hotel abbandonato nel centro di San Paolo utilizzato per conservare la droga. La giovane, che vanta più di 50mila follower, era anche conosciuta sui social come "Gatinha da Cracolandia", ossia Miss Cracolandia). Il riferimento appunto era alla sua attività "extra" oltre a quella sotto agli occhi di tutti su Instagram. Lorraine, cresciuta in una famiglia benestante, secondo gli inquirenti conduceva una doppia vita che neppure i familiari conoscevano.

Durante il giorno infatti interagiva con le migliaia di follower sui social. Durante la notte, invece, si spogliava dei vestiti eleganti e alla moda per indossare abiti larghi e una felpa con cappuccio in modo tale da nascondere il volto. L'influencer scendeva nelle strade di Cracolandia per gestire il traffico di droga del quartiere.

