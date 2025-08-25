Operazione San Gennaro, Totò è ancora garanzia di ascolti

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Operazione San Gennaro” - Rai 3)

Inizia il lento processo di normalizzazione dei palinsesti televisivi per effetto, seppur indiretto, del ritorno della Serie A. Indiretto perché sono i talk sportivi a inaugurare la stagione pre-autunnale sulle reti generaliste. In primis “90° Minuto”, che ha sabato in seconda serata ha debuttato al 9% su Rai 2. Da segnalare la performance in day time di Rai 3, che conquista ottimi ascolti grazie anche ai traini del TG3 e della TGR stabilmente sopra ai 2 milioni di spettatori.

A seguire, spicca un evergreen di Totò come “Operazione San Gennaro”, film diretto da Dino Risi che raggiunge il 5.3% con finale al 6% e 500mila teste. Incollati al video per rivivere la celebre commedia erano in media 400mila utenti, ottima base di partenza per la successiva replica di “Presadiretta” (5.4%). In vita snobbato quando non bersagliato dalla critica progressista, Antonio De Curtis si conferma uno dei piatti forti della programmazione della ex Telekabul, garanzia di ascolti quasi sessant’anni dopo l’uscita del film. Arte senza tempo.