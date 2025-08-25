Milan, affare da 24 milioni: dopo il "no" di Boniface su chi punta

Dopo il "no" a Victor Boniface - la stabilità del ginocchio preoccupa - il Milan ha scelto Conrad Harder come obiettivo principale per l’attacco. Dopo il vertice di domenica mattina a Casa Milan con Igli Tare e Massimiliano Allegri, la società rossonera ha deciso di accelerare sulla punta danese dello Sporting, classe 2005. La trattativa non è più soltanto un’ipotesi: è in piena fase di spinta e Harder oggi è la prima opzione sul tavolo, secondo La Gazzetta dello Sport. L’intesa con lo Sporting Lisbona è già impostata: 24 milioni più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Più complessa la posizione del giocatore, che nei giorni scorsi aveva dato priorità al Rennes, ritenuto ambiente ideale per crescere e trovare spazio immediato. L’accordo tra portoghesi e francesi però è fermo, e il Milan ha approfittato della situazione.
L’agente del danese è a Milano e nella giornata di oggi, lunedì 25 agosto, dovrebbe esserci l’incontro per trovare la fumata bianca. La proposta rossonera si aggira attorno al milione e mezzo netto a stagione. Harder è un profilo da scoprire. A vent’anni non ha ancora numeri da top: 5 gol nell’ultimo campionato portoghese e una rete in Champions, proprio contro il Bologna. Colpiscono però alcune qualità naturali: il mancino potente e preciso, il fisico già pronto e la presenza in area. L’aspetto e il taglio di capelli lo avvicinano ad Haaland, ma il paragone oggi resta suggestivo.
Il Milan è già sotto choc: Allegri chiede rinforziSorriso tirato in volto, ammiccamenti ai giornalisti appostati davanti all’ingresso, passo svelto di chi ha tante ...
Allo Sporting, Harder era l’alternativa al colombiano Luis Suarez (omonimo del campione uruguaiano), quindi lontano dai riflettori Rispetto agli altri nomi valutati dal Milan, Harder è un investimento dal profilo futuribile, più scommessa che certezza. Intanto, i suoi video stanno già impennando nelle ricerche dall’Italia: segnale che il Milan, ancora una volta, potrebbe scommettere prima degli altri.