Milan, affare da 24 milioni: dopo il "no" di Boniface su chi punta

Dopo il "no" a Victor Boniface - la stabilità del ginocchio preoccupa - il Milan ha scelto Conrad Harder come obiettivo principale per l’attacco. Dopo il vertice di domenica mattina a Casa Milan con Igli Tare e Massimiliano Allegri, la società rossonera ha deciso di accelerare sulla punta danese dello Sporting, classe 2005. La trattativa non è più soltanto un’ipotesi: è in piena fase di spinta e Harder oggi è la prima opzione sul tavolo, secondo La Gazzetta dello Sport. L’intesa con lo Sporting Lisbona è già impostata: 24 milioni più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Più complessa la posizione del giocatore, che nei giorni scorsi aveva dato priorità al Rennes, ritenuto ambiente ideale per crescere e trovare spazio immediato. L’accordo tra portoghesi e francesi però è fermo, e il Milan ha approfittato della situazione.

L’agente del danese è a Milano e nella giornata di oggi, lunedì 25 agosto, dovrebbe esserci l’incontro per trovare la fumata bianca. La proposta rossonera si aggira attorno al milione e mezzo netto a stagione. Harder è un profilo da scoprire. A vent’anni non ha ancora numeri da top: 5 gol nell’ultimo campionato portoghese e una rete in Champions, proprio contro il Bologna. Colpiscono però alcune qualità naturali: il mancino potente e preciso, il fisico già pronto e la presenza in area. L’aspetto e il taglio di capelli lo avvicinano ad Haaland, ma il paragone oggi resta suggestivo.