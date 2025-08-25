Inter, sconfitto il Toro 5 a 0: a segno anche il neo-acquisto Bonny

L'Inter ha travolto il Torino nella partita che ha chiuso il primo turno della Serie A 2025-'26. È finita 5-0 per la squadra di Chivu. Ad aprire le marcature é stato Bastoni, di testa, su calcio d'angolo. Poi é arrivata la doppietta di Thuram ed i gol di Lautaro Martinez e Bonny.

"Siamo un cantiere aperto, vogliamo migliorare la prestazione di questa squadra a livello individuale e collettivo. Siamo pronti per iniziare, non vediamo l'ora": lo dice Cristian Chivu tecnico dell'Inter alla vigilia della sfida contro il Torino, debutto in campionato. "Abbiamo lavorato bene, la preparazione è stata breve ma intensa. Non abbiamo avuto tante difficoltà - aggiunge - i ragazzi hanno lavorato sodo e si sono messi a disposizione per questo inizio di stagione".