Libero logo
RussiaUcraina
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Inter, sconfitto il Toro 5 a 0: a segno anche il neo-acquisto Bonny

lunedì 25 agosto 2025
Inter, sconfitto il Toro 5 a 0: a segno anche il neo-acquisto Bonny

1' di lettura

L'Inter ha travolto il Torino nella partita che ha chiuso il primo turno della Serie A 2025-'26. È finita 5-0 per la squadra di Chivu. Ad aprire le marcature é stato Bastoni, di testa, su calcio d'angolo. Poi é arrivata la doppietta di Thuram ed i gol di Lautaro Martinez e Bonny.  

"Siamo un cantiere aperto, vogliamo migliorare la prestazione di questa squadra a livello individuale e collettivo. Siamo pronti per iniziare, non vediamo l'ora": lo dice Cristian Chivu tecnico dell'Inter alla vigilia della sfida contro il Torino, debutto in campionato. "Abbiamo lavorato bene, la preparazione è stata breve ma intensa. Non abbiamo avuto tante difficoltà - aggiunge - i ragazzi hanno lavorato sodo e si sono messi a disposizione per questo inizio di stagione". 

Bentornata Serie A Italo Cucci, il pronostico sul campionato: "Chi vince lo scudetto e chi retrocede"

In mezzo Inter, ecco chi è Andy Diouf: il nuovo centrocampista di Chivu

Passionaccia Ornella Vanoni impazzisce per Bonny: "Non sono milanista"

tagintertorino

Bentornata Serie A Italo Cucci, il pronostico sul campionato: "Chi vince lo scudetto e chi retrocede"

In mezzo Inter, ecco chi è Andy Diouf: il nuovo centrocampista di Chivu

Passionaccia Ornella Vanoni impazzisce per Bonny: "Non sono milanista"

ti potrebbero interessare

3072x2048

Italo Cucci, il pronostico sul campionato: "Chi vince lo scudetto e chi retrocede"

606x407

Inter, ecco chi è Andy Diouf: il nuovo centrocampista di Chivu

Claudio Savelli
4134x2756

Ornella Vanoni impazzisce per Bonny: "Non sono milanista"

L.P.
3072x2048

Inter, assalto del Napoli a Pio Esposito: il club lo blinda

Claudio Savelli