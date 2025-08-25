Reazione a catena, "al massimo 80 euro": telespettatori in rivolta contro i Ferri Vecchi

Oggi, lunedì 25 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Il padrone di casa, a inizio trasmissione, ha dato il bentornati ai Ferri Vecchi, il trio di campioni composto da Marco, Lucia e Martina. A sfidarli ci sono le Smemorate, una squadra tutta al femminile composta da Antonella, Ottavia e Susanna. Sono tre amiche che provengono da parti diverse dell'Italia. Sostengono di essere "smemorate", ma interpellate dal conduttore si sono dimostrate piuttosto attente.

Ma non è bastato, perché all'Ultima catena ci sono arrivati ancora una volta i Ferri Vecchi. I campioni avevano la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 37mila euro: una bella cifra. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che quadrasse con "Riga" e "Resistenza". Dopo un minuto di acceso confronto, la parola che hanno scelto è stata: "Foglio". Ma era completamente sbagliata. La soluzione, infatti, era: "Fondo".