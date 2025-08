Angelo Bonelli cittadino onorario per un arresto politico

C’è un caso che suona secondario nel novero del confronto pubblico italiano: è quello di Carla Zambelli, parlamentare brasiliana, esponente del partito dell’ex presidente Bolsonaro. È detenuta a Roma, a Rebibbia: dopo esser stata condannata a 10 anni nel suo Paese, era ricercata dall’Interpol ed è stata arrestata in Italia, dove era arrivata avendo la doppia cittadinanza. La vicenda intreccia un po’ anche il dibattito di casa nostra. Già, perché il coportavoce dei Verdi Angelo Bonelli, come da lui stesso raccontato sui social, dopo aver saputo l’indirizzo in cui la donna si trovava nella Capitale ha provveduto ad avvisare le Forze dell’Ordine che hanno eseguito l’arresto. L’iniziativa ha generato a Bonelli anche un notevole plauso della sinistra brasiliana e una deputata socialista ne ha proposto l’assegnazione della cittadinanza onoraria. Dall’altra parte, invece, il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega Matteo Salvini ha fatto sapere che visiterà Zambelli in carcere. Che si sia scatenato l’ennesimo copione di scontro tra destra e sinistra intorno questa vicenda alquanto complicata è prassi per la politica italiana. Però al di là del duello nostrano, il caso è molto complesso sul piano del rispetto delle garanzie e dei diritti fondamentali. Lo si ricava parlando con il legale italiano della deputata, Pieremilio Sammarco, che con Libero ricostruisce i termini della vicenda. A partire dalla condanna a 10 anni, per aver dato mandato a un hacker di svolgere un accesso abusivo al sistema informatico del Consiglio Nazionale di Giustizia brasiliano e fabbricare un finto atto di arresto di un magistrato.

Il magistrato, tenete bene a mente, è Alexandre de Moraes, considerato tra gli uomini più potenti del Brasile e di recente destinatario di gravi sanzioni da parte degli Stati Uniti sulla base della legge Magnistsky. L’accusa mossa da Washington? «Essere responsabile di una campagna oppressiva di censura, detenzioni arbitrarie che violano i diritti umani e indagini politicizzate». Ma torniamo a Zambelli. Il documento falso sarebbe un atto in cui il giudice de Moraes arresta se stesso. Un’assurdità, che comunque è costata a Zambelli la condanna a 10 anni di carcere. Peraltro, argomenta Sammarco, «Non c’è nessuna prova oggettiva che testimonia il mandato di Zambelli a questo hacker. Si conoscevano in passato, ma non avevano contatti da tempo. Questo atto falso le è stato mandato dal pirata informatico nella mail, che lei non ha neanche aperto. Un atto del genere è del tutto surreale, non avrebbe avuto alcun senso. È una persecuzione politica verso chi si oppone a Lula».

