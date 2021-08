Nandita Dutta, arrestata la star dei film a luci rosse indiani: "A cosa ha costretto due giovani modelle", il caso sconvolge l'Asia

03 agosto 2021 a

Una star indiana del cinema porno è stata accusata dalla polizia di aver adescato e convinto giovani donne a girare film pornografici con la promessa di una carriera da attrice a Bollywood. Si tratta della 30enne Nandita Dutta. A puntarle il dito contro sono state proprio le presunte vittime, due modelle: una ha sostenuto di essere stata costretta a girare un video per adulti in un hotel di New Town, a Calcutta, mentre l’altra ha parlato di un servizio fotografico nudo in uno studio a Ballygunge.

Stando al Times of India, Dutta avrebbe promesso una brillante futuro a entrambe. Adesso l'attrice con 119mila follower su Instagram è stata arrestata nella sua casa di Dum Dum. Insieme a lei è stato arrestato anche il suo socio Mainak Ghosh, 39 anni, che avrebbe avuto un ruolo nella presunta coercizione. Le accuse a carico dei due sono aggressione e uso della forza criminale al fine di spogliare o costringere una donna a essere nuda. Sono comparsi davanti a un tribunale la scorsa settimana e sono stati rinviati a giudizio e affidati alla custodia della polizia.

"Li interrogheremo per scoprire i loro complici. Poi cercheremo di capire dove hanno fatto le riprese - ha spiegato un portavoce del commissariato di Bidhannagar -. Domanderemo anche se vendevano video e se facevano parte di un racket porno più grande". Nel frattempo i poliziotti stanno indagando su un caso simile, che ha come protagonista il marito della star di Bollywood Shilpa Shetty, accusato di aver realizzato e distribuito film illegali.

