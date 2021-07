Mestre, becca suo figlio mentre guarda un filmino por***? Follia e orrore di un padre: come lo ha ridotto

05 luglio 2021 a

a

a

È finito al pronto soccorso per aver guardato un film porno. A mandare un giovane ragazzo di Mestre in ospedale è stato il padre, che ha sorpreso il figlio in un momento di grande intimità. È accaduto intorno alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì quando l'uomo, faticando a prendere sonno e sentendo dei rumori in sala, si è alzato ed è andato a controllare trovando il figlio davanti al televisore impegnato a guardare un film a luci rosse.

Si trucca come Damiano dei Maneskin. "Fr***o di m***a", massacrato di botte: l'orrore senza precedenti a Roma

La reazione però è stata delle peggiori: dopo averlo più volte rimproverato, l'uomo ha afferrato una scopa con il manico d'alluminio per poi brandirla contro il ragazzino. Quest'ultimo ha alzato le braccia tentando di proteggersi, procurandosi una ferita al polso abbastanza profonda da necessitare delle cure del pronto soccorso. Dopo aver visitato il giovane i sanitari hanno convenuto di avvisare le forze dell'ordine. Immediato l'arrivo dei carabinieri a casa dei due, mentre il padre tentava di minimizzare l'accaduto confessando che si sarebbe trattato di un incidente mai avvenuto prima.

Lui si spoglia e lei sente odore di feci? Rifiuta il rapporto, finisce in tribunale: l'agghiacciante calvario di Emily

L'uomo è stato comunque denunciato per lesioni aggravate: il figlio, infatti, ha perso molto sangue e le conseguenze della violenza del padre avrebbero potuto essere anche più gravi. Ancora una volta però il genitore si è difeso raccontando agli agenti che altre volte aveva richiamato il ragazzo nell'ultimo periodo perché non studiava, non obbediva, non si dava da fare perdendo tempo con i video pornografici. E questa volta ha perso il controllo.

Video su questo argomento "Non ho paura, mi spaccasse la faccia ancora": Giuliana Danzè si mostra dopo il pestaggio del compagno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.