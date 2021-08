Variante Delta, una famiglia intera rifiuta vaccino: "Morti tutti in poche ore, intrappolati dai novax"

11 agosto 2021 a

Francis Goncalves è uno chef 43enne piuttosto noto in quel di Cardiff, Galles, che ha perso l’intera famiglia a causa del Covid. Una tragedia che poteva essere tranquillamente evitata se i suoi genitori e il fratello si fossero vaccinati, come lui ha invece fatto senza alcun tipo di timore. “Sono rimasti intrappolati nella propaganda dei no vax, che fa presa su chi ha paura”, ha dichiarato lo chef.

Il quale adesso spera che la sua testimonianza possa convincere chi ha timore del vaccino a farlo, perché altrimenti le conseguenze possono essere fatali: “Il messaggio che vorrei diffondere è perché mai un governo vorrebbe farvi del male con un vaccino? Quale sarebbe l’obiettivo?”. I genitori di Goncalves avevano rispettivamente 73 e 65 anni, mentre il fratello 40: avevano tutti rifiutato il vaccino e sono morti nell’arco di pochi giorni una volta contratto il virus.

“I miei genitori avevano problemi di salute, ma mio fratello era l’uomo più sano che conosco - ha dichiarato lo chef - faceva tantissimo sport, non beveva da 15 anni ed era vegetariano. Pochi giorni dopo aver preso il Covid, mio fratello ha cominciato a sentirsi un peso addosso e ad accusare molta stanchezza”. Lui e il padre sono peggiorati rapidamente, al punto che Francis non ha fatto in tempo a raggiungerli che erano già morti. La madre invece l’ha trovata in condizioni gravissime: “Era in coma farmacologico”, dopodiché è morta anche lei.

