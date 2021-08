Principe Carlo, un regalo "speciale" nella camera d'albergo di Barbra Streisand: una "cotta" mai vista prima

13 agosto 2021 a

La presunta relazione tra il principe Carlo e Barbra Streisand è stata molto chiacchierata in passato. Ne ha parlato lei stessa in una lunga intervista rilasciata in esclusiva a Ross King su Lorraine e riportata dal Mirror. L'erede al trono, a quanto pare, sarebbe rimasto molto colpito dall'artista fin dal loro primo incontro nel 1974. L'attrice-cantante ha ricordato innanzitutto il regalo che il principe fece lasciare nella sua stanza d'albergo: un mazzo di fiori appena tagliati dal suo giardino personale. "Ho visto questo mazzo di fiori e ho detto: Chi me l’ha mandato? e il mio assistente ha risposto: un fan di nome Charles“.

Quando i due si sono incontrati per la prima volta, nel 1974, Diana Spencer non era ancora comparsa sulla scena reale. Barbra e Charles si sono visti per la prima volta sul set di Funny Lady. La cronaca rosa nel corso degli anni è esplosa anche per via di una dichiarazione del principe che definì la Streisand “la mia unica pin-up“. L’erede al trono inglese lo disse mentre era in viaggio negli Usa: era separato da due anni dalla moglie a causa della relazione con Camilla Parker Bowles.

Nel 2006, Barbra – The Way She Is, una biografia non autorizzata dalla star, parla proprio di una relazione tra la Streisand e Carlo e di incontri privati in cui i due si mostravano “molto affettuosi l’uno verso l’altro“. Ma la star newyorkese, che ha venduto oltre 72 milioni di copie dei suoi album, ha promesso che l’anno prossimo - per festeggiare la cifra tonda dei suoi 80 anni - sarà lei a pubblicare finalmente un suo libro.

