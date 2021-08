Afghanistan, talebani alle porte di Kabul: la Farnesina attiva il ponte aereo per riportare a casa gli italiani

14 agosto 2021 a

Mentre gli Stati Uniti pongono fine alla quasi ventennale guerra in Afghanistan e i talebani riconquistano gran parte del Paese, gli americani si iniziano a chiedere se ne sia davvero valsa la pena questa guerra, la più lunga della loro storia. I miliziani si sono portati a soli undici chilometri a sud di Kabul, avendo raggiunto anche il distretto di Char Asia. Il presidente Ghani ha chiamato alle armi l’esercito, ma allo stesso tempo ha fatto sapere di aver "avviato consultazioni" per provare a porre fine al conflitto.

Mentre la Casa Bianca si prepara alla caduta della capitale, la Farnesina ha deciso di evacuare tutti gli italiani che si trovano in Afghanistan. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, al ministero è infatti arrivata una mail a tutti coloro che sono registrati presso il sito dell’ambasciata a Kabul: il 15 agosto arriverà un mezzo dell’Aeronautica Militare con il compito di riportare in Italia tutti i connazionali che lo vorranno.

Si tratta del primo ponte aereo attivato dall’inizio della crisi in Afghanistan: ora non si esclude nemmeno l’evacuazione dell’ambasciata, come preventivato nella comunicazione arrivata via mail dalla Farnesina. La partenza è prevista per la serata di domani, domenica 15 agosto: chi vuole essere riportato a casa, deve immediatamente contattare le autorità diplomatiche.

