Afghanistan, va in giro con la bandiera proibita: violenza totale. Come lo riduce il talebano

Violenza totale in questo video dove si vede un combattente talebano scendere da un furgone e fermare un uomo in bicicletta che porta una bandiera afgana, ormai proibita dal nuovo governo estremista. Dopo avergli tolto la bandiera, il talebano lo schiaffeggia. La scena sembra essere stata ripresa da un telefonino e sta facendo il giro dei social. E' sempre più evidente che i talebani non risparmieranno nessuno.

Almeno due persone, infatti, sono rimaste uccise dopo che combattenti talebani avrebbero aperto il fuoco contro una folla in strada ad Asadabad, nella provincia afghana di Kunar, nel giorno dell'anniversario dell'indipendenza afghana dai britannici. Lo riferisce al-Jazeera che cita testimoni secondo cui altre otto persone sono rimaste ferite. Stando alle testimonianze riportate, i talebani avrebbero aperto il fuoco dopo un attacco con un coltello contro uno dei loro combattenti.

A Jalalabad, capoluogo della provincia afghana di Nangarhar, i Talebani sarebbero tornati ad aprire il fuoco contro le persone scese in strada con la bandiera afghana. Lo riporta al-Jazeera, secondo cui un uomo e un ragazzo sono rimasti feriti. Già ieri erano state segnalate proteste a Jalalabad, con una folla scesa in strada per esporre enormi bandiere afghane da contrapporre a quella dei Talebani. I combattenti del movimento sono stati accusati di aver aperto il fuoco contro i manifestanti provocando diverse vittime.

