Afghanistan, la resa di Clarissa Ward. La giornalista della Cnn lascia Kabul: l'ultima drammatica foto

21 agosto 2021 a

a

a

Alla fine anche la corrispondente della Cnn in Afghanistan, Clarissa Ward, ha lasciato Kabul. E' stata lei stessa ad annunciarlo in un tweet, postando una drammatica foto mentre si trova a bordo dell'aereo che l'ha evacuata: "A bordo del nostro volo, ci prepariamo al decollo". Dopo la presa della capitale da parte dei talebani, ci sono stati momenti di tensione per la Ward e la sua troupe, e il suo producer ha rischiato di essere preso a colpi d'arma da fuoco questa settimana.

Nei giorni scorsi sui social erano circolate insistentemente due foto della giornalista, in cui veniva mostrata senza velo nella prima e con l'abaya nero a coprirla interamente nella seconda, una presunta riprova del precipitare della situazione nel Paese, per le donne in particolare. Il meme aveva suscitato una valanga di reazioni ma la Ward lo aveva definito "inaccurato", sottolineando che nel primo caso si trovava dentro "un compound privato" mentre nella seconda foto era ripresa "per le strade di Kabul sotto il controllo dei talebani".

"In precedenza indossavo sempre un velo per le strade di Kabul, anche se non con i capelli completamente coperti e l'abaya. Quindi c'e' una differenza, ma non cosi' netta", aveva precisato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.