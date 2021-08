La donna e la scimmia, baci ed effusioni allo zoo. Sconcerto: conseguenze drammatiche

21 agosto 2021 a

Una donna è stata bandita dallo zoo di Anversa, in Belgio, dopo essere stata sorpresa a scambiarsi baci ed effusioni con una scimmia. “Lo amo e lui ama me. Non ho nient'altro. Perché vogliono portarmelo via?”, ha raccontato la donna, Adie Timmermans, che ormai da 4 anni va a fargli regolarmente visita. La direzione dello zoo, nel frattempo, ha spiegato di essere stata costretta a prendere questa decisione per il bene dell'animale.

L'improbabile “amicizia” con l'umana, infatti, avrebbe causato alla scimmia dei seri problemi di socializzazione con gli altri primati. "Un animale troppo concentrato sulle persone è meno rispettato dai suoi simili. Vogliamo dargli la possibilità di essere il più integrato possibile", hanno fatto sapere dallo zoo. Lo scimpanzé, che adesso ha 38 anni, è cresciuto come animale domestico e solo successivamente, quando è diventato troppo grande e ingestibile, è stato donato allo zoo. Già questo ha influenzato la sua capacità di adattarsi al resto del gruppo. Tant'è che nel corso degli anni ci sono stati diversi scontri con altri scimpanzè, compreso uno in cui si è ferito alla schiena nel 2008.

Intanto la sua "amante" appare più addolorata che mai e sembra non volere accettare questa decisione: "Chita ha 38 anni ed è stato abituato alle persone fin dalla tenera età. In media gli scimpanzé vivono fino a circa 40 anni, quindi il suo comportamento non cambierà ora", ha detto.

