Jannik Sinner e la maledizione cancellata: già nel 1960...

Alza la coppa, Jannik. Alzala al cielo perché la vedano tutti i campioni che ti hanno preceduto sul trono più affascinante che la storia del tennis ricordi sin dal 1877, anno d’inizio del romanzo di Wimbledon. L’essere diventato il primo italiano a trionfare sull’erba sacra dell’All England Tennis and Croquet Club dopo 139 edizioni di malinconico digiuno, è un’impresa leggendaria. I 140esimi Championship hanno regalato un attimo fuggente che resterà ben impresso nella memoria di chi vive lo sport come momento in grado di raccontare storie bellissime. Lo hanno applauditi tutti il magnifico Sinner durante la cerimonia, il principe William dal palco reale ha perso il solito aplomb per guardare negli occhi il nostro fuoriclasse mentre Kate stava scendendo sull’erba a premiarlo. Per Jannik, al termine di una finale esaltante, è arrivata una standing ovation colossale: i freddi inglesi hanno mostrato un’ammirazione totale per questo ragazzo spuntato pochi anni fa dalla Val Pusteria quasi fosse un cavaliere solitario, un giovane Clint Eastwood nato per vendicare quegli italiani sempre ricacciati da questo slam, per stupire e per regnare in uno sport che - Pietrangeli e Panatta ci perdonino - non si è mai goduto un fuoriclasse italiano simile.

Serviva a Sinner un’ultima magia per entrare nel club dei grandissimi, laddove Rod Laver e Bjorn Borg, Pete Sampras e John McEnroe, e poi i Big Three, Federer, Nadal e Djokovic, hanno reso il tennis pura arte. Serviva vincere una finale contro l’alter-ego più acerrimo, quel Carlitos Alcaraz che l’aveva battuto per nove volte, cinque nelle ultime cinque disfide. Lo spagnolo stava diventando una sorta di tabù nella mente di Jannik, uno spiritello maligno che disturbava il suo modo di pensare e di vivere il tennis. E invece ieri pomeriggio, in una Londra assolata e dolce, Sinner ce l’ha fatta sotto gli occhi commossi di mamma Siglinde e quelli orgogliosi di papà Hanspeter e del fratello Mark.

