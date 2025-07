Belen Rodriguez in Rai? Occhio alla foto...

Dopo un periodo di stop la modella argentina era tornata alla conduzione di due programmi sul Nove. Il primo: Amore alla prova-La crisi del settimo anno, tornato con una seconda stagione. Il secondo: Only Fun, lo show comico in prima serata dell'emittente, in cui è affiancata da Andrea Pisani e Luca Peracino . Nel 2023, infatti, si era invece conclusa la sua esperienza in Mediaset, dove aveva condotto per otto stagioni Tu si que vales, dopo una serie di altri programmi assai noti. "Sono andata via per tanti motivi ma preferisco non svelarli. Ora mi trovo molto bene dove sto", aveva commentato senza scendere nei dettagli della sua decisione.

Un addio arrivato non senza prima ringraziare i vertici: "Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare va a Maria De Filippi per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci". E ora per lei potrebbe arrivare una nuova avventura.