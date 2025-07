Jannik Sinner, lo sfogo clamoroso: "Che cosa si merita l'Italia"

La vittoria contro Carlos Alcaraz ha rappresentato anche una svolta nella loro crescente rivalità, specie dopo la delusione di Parigi: “Quando perdi troppe volte di fila qualche dubbio ti viene, ma io l’avevo già battuto - ha aggiunto - Mi alleno non solo per battere lui”. Proprio quella sconfitta allo Slam parigino ha lasciato il segno, ma Sinner ha saputo reagire con lucidità. “ Non è stato facile , ma quella sera mi sono detto che non fosse il caso di tormentarmi con i se e con i ma - ha detto ancora - Avevo giocato una finale Slam di cinque ore e mezza. Serviva solo recuperare energie mentali”.

Inevitabile la domanda sul futuro con il coach Darren Cahill: “Prima della partita avevamo fatto una scommessa: se avessi vinto, avrei deciso io se continuare, ora tocca a me - ha spiegato la Volpe di Sesto Pusteria - Gli ho chiesto di stare con me agli Australian Open, ma girerà un po’ di meno”. Infine, sulle implicazioni storiche di questo trionfo per l’Italia, Sinner è cauto: “Sì, so di essere nella storia con i miei successi - ha concluso - Ma ho solo 24 anni. Credo sia sbagliato parlare di storia ora. Faccio la storia per me, il che non significa non essere contento per l’Italia, che si merita tante cose belle e importanti, ma, ecco, piano…”.