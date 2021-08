Afghanistan, "esecuzioni sommarie di civili disarmati": i talebani si preparano alla guerra lampo all'aeroporto? Problemi di evacuazione

24 agosto 2021 a

Al G7 uno dei principali argomenti di discussione sarà certamente la possibilità di estendere la scadenza del 31 agosto, entro la quale sarà impossibile completare le evacuazioni dall’Afghanistan. “Per l’Unione è importante che le operazioni di evacuazione possano continuare oltre il 31 agosto e che l’assistenza umanitaria possa continuare oltre questa data”, fanno sapere da Bruxelles. Rimanere sul territorio oltre la scadenza potrebbe però avere delle conseguenze molto gravi.

I talebani potrebbero infatti chiudere l’aeroporto di Kabul con la forza se gli Stati Uniti e i loro alleati rimarranno più del previsto. “I talebani hanno già detto che un’estensione avrebbe conseguenze - ha dichiarato Ben Wallace, ministro della Difesa britannico - queste potrebbero andare dall’impedire alle persone di raggiungere l’aeroporto ad attività militari che potrebbero potenzialmente chiudere l’aeroporto. Ecco perché il nostro obiettivo è portar fuori quante più persone, ogni ora”.

Insomma, la tensione è alta e la situazione appare drammatica perché non sembra possibile far partire da Kabul tutti quelli che intendono farlo entro il 31 agosto. Nel frattempo l’Alta commissaria dell’Onu per i diritti umani ha riferito di rapporti credibili di gravi abusi nelle aree sotto il controllo dei talebani. Tra questi si segnalano “esecuzioni sommarie” dei civili e forze di sicurezza che avevano deposto le armi e restrizioni ai diritti delle donne di muoversi liberamente.

