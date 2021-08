Kabul, la violenza cieca dei talebani: "Ma non sono afghano!", cosa sta succedendo davvero all'aeroporto

25 agosto 2021 a

Che i talebani non avessero cambiato pelle all'improvviso era già chiaro a tutti, nonostante le promesse fatte in conferenza stampa. Adesso, però, ci sono anche delle immagini piuttosto forti che dimostrano la loro brutale violenza. Come quelle pubblicate dal Daily Mail, nelle quali si vede un cittadino australiano picchiato a sangue dai talebani solo perché stava cercando di raggiungere l'aeroporto di Kabul. Secondo quanto riferiscono fonti della Difesa britannica alla Bbc, sta crescendo il numero delle persone picchiate dai talebani mentre tentano di raggiungere l'aeroporto nella speranza di fuggire.

La strada per lo scalo della Capitale, infatti, è stata chiusa ieri ai cittadini afghani. "Solo gli stranieri possono passare", ha chiarito il portavoce degli "studenti coranici". I nuovi padroni del Paese hanno spiegato che non intendono farsi scappare i cittadini con competenze, che potranno essere utili all'interno del nuovo "Stato", quello che intendono costruire dopo il ritiro definitivo degli Usa e dei loro alleati.

Nel frattempo diversi giudici americani e di tutto il mondo stanno lavorando per far uscire dall'Afghanistan 250 magistrati donna e le loro famiglie, dopo aver avuto notizia che i talebani stanno dando loro la caccia casa per casa. Lo riferisce Nbc News, spiegando che molte delle giudici sono state formate in America e hanno emesso dure sentenze contro i combattenti talebani durante la guerra in Afghanistan.

