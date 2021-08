Afghanistan, il volto del kamikaze Isis dell'aeroporto di Kabul: "Come ha fatto ad ammazzare i soldati americani"

27 agosto 2021 a

a

a

Ha un volto il kamikaze dell'Isis che si è fatto esplodere all'Abbey Gate dell'aeroporto di Kabul, provocando almeno 90 morti (12 sono soldati americani) e oltre 150 feriti, la maggior parte disperati in attesa di prendere un volo e lasciare l'Afghanistan caduto in mano ai talebani.

"Annegare nel sangue Usa e talebani". Afghanistan, il fattore K dell'Isis: cosa c'è dietro gli attentati all'aeroporto

La guerra interna tra fondamentalisti islamici, una strategia del terrore per controllare il Paese e le sue risorse economiche (dalle terre rare all'oppio) è dunque iniziata. Il primo mattone del "bagno di sangue" auspicato dai jihadisti dell'ex Stato Islamico (l'Isis K, la "fazione afghana"), è un giovane ritratto dalle foto di propaganda rilanciate sui social dalla cellula di Khorasan con il volto coperto e il fucile d'ordinanza in mano.

Video su questo argomento "Canale intriso di sangue e corpi". Dal luogo dell'attentato, video terrificante: si teme la strage | Immagini forti

Secondo Site, organizzazione non governativa americana esperta nel rintracciare l'attività online di terroristi islamici e suprematisti bianchi, la rivendicazione dell'attentato di Kabul è stata pubblicata da Amaq, l'organo di propaganda dell'organizzazione terrorista, sul proprio canale Telegram. "Il combattente", così viene identificato il terrorista, si è introdotto nelle fortificazioni delle forze di sicurezza americane e delle milizie talebane, raggiungendo il gruppo di interpreti e "collaborazionisti" afghani, trucidandoli.

Attentato all'aeroporto di Kabul, "è l'Isis". Kamikaze tra la folla, due esplosioni: morti e feriti, la strage dei disperati

"Al Baron Hotel, dove erano radunati vicino all'aeroporto, ha fatto esplodere la sua cintura", spiega l'Isis. "Questo combattente si è avvicinato a meno di cinque metri dai soldati americani che sorvegliavano un checkpoint: più di 20 soldati sono stati uccisi e feriti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.