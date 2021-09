Pensione in paradiso? Mare da sogno, c'è sempre il sole e... l'amore: ecco dove trasferirsi

05 settembre 2021 a

a

a

Il Messico potrebbe stuzzicare poco la fantasia, ma in realtà è una meta ideale per trascorrere la pensione. Il Giornale lo definisce un vero e proprio paradiso per gli over 60, che potrebbero gradire le caratteristiche suggestive, e a tratti uniche, presentate da questo Paese. Innanzitutto dal punto di vista economico, offre dei vantaggi tutt’altro che secondari a chi arriva da fuori: dato che lì i salari medi sono più bassi di quelli italiani, con una pensione di circa 800 euro si può vivere molto bene, anche alla luce del fatto che il cambio con il peso, la moneta locale, è particolarmente vantaggioso.

Poi c’è una questione climatica: trovandosi in una zona temperato-tropicale, il Giornale definisce il Messico “ideale per coloro che vogliono vivere in un eterno settembre, con delle belle giornate di sole, le maniche corte e la possibilità di escursioni, più sic all’aria aperta e gite al mare o in montagna in qualsiasi momento dell’anno”. L’unica controindicazione, è che è “sconsigliato a chi soffre di forti reumatismi”.

E poi c’è un lato “romantico” del Messico che è tutto da scoprire e godere: è infatti considerato il Paese dell’amore in senso più ampio, dato che i discendenti dei nativi autoctoni e quelli dei conquistatori europei ormai vivono in totale armonia, lavorano gli uni accanto agli altri. Insomma, le differenze in Messico ormai non esistono più.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.