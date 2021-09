Buckingham, 80 scheletri con le mani legate sotto a una casa di riposo: l'ipotesi terrificante, "chi sono"

09 settembre 2021 a

Una scoperta-horror, direttamente da Buckingham, città che si trova a 110 chilometri da Londra, nel Regno Unito: sono stati infatti rinvenuti 80 scheletri con le mani legate. Il ritrovamento risale a inizio del 2020, ma la questione ora è tornata di stringente attualità poiché risollevata da un consigliere comunale locale, il quale ha chiesto dei chiarimenti su quanto accaduto.

I corpi sono tornati alla luce nel corso dei lavori di edificazione di una casa di riposo. Stando ai primi rilievi, sembra che i corpi siano rimasti interrati nel giardino di un casolare, lo West End Farm, vicino a Brackley Road, nella cittadina inglese, per secoli. Gli operai che lavoravano alla casa di riposo sono stati interrotti proprio dal macrabo ritrovamento delle ossa.

Una notizia che ha sconvolto la comunità di Buckingham. Tanto che, come detto, anche Robin Stuchbury, consigliere locale, ha richiesto una relazione provvisoria: "Come sapete, un gran numero di corpi sono stati scoperti durante gli scavi alla West End Farm, in Brackley Road a Buckingham. Ottanta scheletri con le mani legate dietro la schiena. Vorrei quindi che il responsabile di gabinetto per la pianificazione e l'urbanistica redigesse un rapporto con le analisi di base fatte fino ad adesso per chiarificare ciò che ralmente è accaduto a questi uomini e a queste donne, e quando è accaduto", ha affermato Stuchbury.

E ancora, il consigliere si è speso in un riferimento ai problemi finanziari che hanno rallentato i processi studio in questi mesi. "So che alcune analisi sono state interrotte a causa di problemi finanziari che hanno riguardato il Network Archaeology, ma quale azione può intraprendere il Consiglio per risolvere la situazione?", ha rimarcato.

Secondo Ed Grimsdale, interpellato dalla Bbc, quello di inizio 2020 a Buckingham Palace potrebbe essere "uno dei più grandi ritrovamenti di sembre di questo genere. Potrebbero essere stati dei prigionieri giustiziati", ha concluso lanciandosi in un'ipotesi.

