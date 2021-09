Charlene di Monaco, le cannonate di Alberto alla moglie: "Ma quale esilio? Doveva essere una settimana"

10 settembre 2021 a

Il principe Alberto di Monaco ha rilasciato un’intervista a People per smentire con forza le voci sempre più insistenti che vorrebbero un imminente divorzio tra lui e la moglie Charlene. Quest’ultima è lontana ormai da mesi dal Principato, ma Alberto ha assicurato che “non è andata in esilio in Sudafrica. Non ha lasciato Monaco per caso, non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro”.

Un duro sfogo, quello del principe, che ha insistito ulteriormente: “Siamo un bersaglio facile. Ma queste chiacchiere fanno male a lei e fanno male a me”. Eppure è difficile controllare le voci di una crisi tra i due: Charlene doveva rientrare nel Principato in questo periodo, però un ennesimo malore sembra aver allunato i suoi tempi di recupero. L’ex nuotatrice olimpica si trova ormai in Sudafrica da diversi mesi. “Doveva essere solo una settimana - ha spiegato Alberto - un soggiorno di massimo dieci giorni, ma lei è ancora lì perché dopo l’infezione sono sorte molte complicazioni mediche”.

Su questo non ci sono dubbi, dato che Charlene ha subito diversi interventi chirurgici: i suoi problemi di salute le impedirebbero tuttora di prendere un volo per tornare da Alberto e dai suoi gemelli. “Siamo un bersaglio facile - ha ribadito Alberto - siamo stati colpiti facilmente. Sprechi tempo se provi a rispondere a tutto ciò che viene fuori su di te”.

