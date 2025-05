Psg-Inter, il coro dei tifosi francesi: sfregio ai nerazzurri

In attesa del fischio di inizio della finale di Champions League tra Inter e Psg a Monaco di Baviera, in Germania, sono già tanti i tifosi che si sono radunati in città. I sostenitori della squadra francese, nelle scorse ore, si sono resi protagonisti di un siparietto che potrebbe non aver fatto molto piacere al club nerazzurro. Come è noto, la tifoseria del Psg è gemellata con quella napoletana (spesso si sono visti striscioni della curva napoletana al Parco dei Principi). E ieri i tifosi parigini si sono scatenati intonando cori dedicati proprio al Napoli, che ha superato l'Inter in Serie A di un solo punto, vincendo lo scudetto.

Se l'Inter vincesse la Coppa dei Campioni, si tratterebbe della sua quarta dopo quelle del 1964, 1965 e 2010. Secondo Simone Braglia, ex portiere, "l'Inter è favorita rispetto al Psg, ma non sarà facile, l'unico timore che ho è che l'Inter può vincere nei 90', ma se andasse ai supplementari non lo so, perché si è vista qualche crepa dal punto di vista fisico". A vedere favoriti i nerazzurri anche Fabio Cannavaro, che ha messo anche la maglia dell'Inter prima di accasarsi alla Juventus e vincere il Pallone d'oro.

"L'Inter partirà da favorita: ha più esperienza per giocare queste partite, giocatori che hanno fatto le finali. Per il calcio italiano è fondamentale che una sua squadra sia in finale e che porti a casa il trofeo. Il Psg è molto forte, allenata da un allenatore bravo, con esperienza. Ma le finali conta non come le prepari, ma come le giochi", ha dichiarato Cannavaro ai microfoni di Sky Sport.