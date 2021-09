Aereo precipita in Grecia, un morto molto sospetto: solo "una coincidenza"? Choc in Israele

15 settembre 2021 a

Qualcosa non torna nella morte di Haim Goron e della moglie Esti. I coniugi erano a bordo del Cessna C182 monomotore decollato da Haifa, in Israele, e caduto nella notte tra lunedì e martedì nei pressi dell'isola di Samo, in Grecia. Le autorità israeliane hanno aperto una inchiesta su quello che in un primo momento era sembrato un semplice "incidente in volo" dal momento che Goron era un testimone della procura al processo contro l'ex premier israeliano Benjamin Netanyahu.

La vittima era stato vicedirettore del ministero delle comunicazioni israeliano ed era una delle figure chiave nel processo che vede Netanyahu accusato di corruzione, frode e abuso di fiducia nonché di aver concesso favori a magnati dei media in cambio di una copertura mediatica favorevole.

Secondo quanto riportato dal Giornale, un pescatore locale avrebbe raccontato che "c'è stata una grande esplosione, seguita da una più piccola". Versione confermata da Ioannis Kondylis, capo dell'ufficio disastri e sicurezza aerea. "Il relitto mostrerà se è così", ha spiegato il funzionario, secondo cui il velivolo si è schiantato dopo "aver riscontrato un problema nell'avvicinarsi all'aeroporto dell'isola". La stampa israeliana, però, minimizza sulle conseguenze di questa tragedia, ricordando come Goron non fosse il testimone chiave dell'accusa contro Netanyahu (che da quando ha perso il potere gode di sempre minori simpatie sulla stampa locale, e che quindi la sua morte non pregiudicherebbe l'esito del processo e la scoperta della verità sull'ex potentissimo "Bibi".

