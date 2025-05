Jannik Sinner, la bordata di Jasmine Paolini: "Non c'è solo lui"

Va bene che il ritorno alle scene non poteva passare inosservato, ma a Roma non c’è solo Jannik Sinner tra gli italiani in gioco. Lato donne, infatti, Jasmine Paolini è passata lunedì contro Jelena Ostapenko, la giocatrice con cui Iga Swiatek non ha mai vinto in carriera, ed è approdata ai quarti di finale del torneo degli Internazionali d’Italia.

Sul campo Centrale l’ha spuntata proprio la toscana, chiudendo in 7-5 6-2. Un’azzurra di nuovo ai quarti del Foro, nel torneo Wta, non si vedeva da 11 anni, quando allora la sua compagna di doppio, Sara Errani, ci arrivò arrivando fino alla finale.

Paolini oggi, martedì 13 maggio, trova la russa senza bandiera Diana Shnaider, mancina e potente (ma anche fallosa), già battuta una volta, nello spicchio di tabellone in cui c’è il buco lasciato dallo scivolone di Swiatek con l’americana Collins, quindi con ampie possibilità di avanzare. Dopo il successo di lunedì, ha parlato di “un match di resistenza, ho provato a darle sempre una palla in più e ha pagato — le sue parole — Sono in fiducia, la terra mi dà il tempo di fare il mio gioco. Sinner è la stella, ma dietro ci siamo anche noi”. A voler dire che c’è anche Jasmine, oltre a Sinner, è che l’attenzione di Roma deve essere anche per lei, che da un paio di anni fa parlare di sé con i suoi risultati.