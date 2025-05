Jannik Sinner ferma Caterina Balivo: un caso su Rai 1

La Volta Buona ridimensionato. Il programma condotto da Caterina Balivo e in onda su Rai 1 deve fare i conti con Jannik Sinner. Motivo per cui, con il tennista pronto a giocare alle 15 contro l'argentino Francisco Cerúndolo, la trasmissione viene ridotta. La Volta Buona inizierà alle ore 14.05 e finirà alle 15. La Rai ha spiegato che dietro la scelta di modificare il palinsesto c'è la volontà del servizio pubblico di offrire ai telespettatori la possibilità di seguire in chiaro i principali eventi sportivi, soprattutto quando coinvolgono atleti italiani di spicco come Sinner.

D'altronde c'è grande attesa per il match, visto che Cerúndolo è stato l’ultimo giocatore a battere l'altoatesino sulla terra rossa del Foro Italico nell’edizione 2023 del torneo, rendendo la sfida un'occasione per il campione altoatesino di prendersi una rivincita. In ogni caso la trasmissione di Rai 1, seppur ridotta di orario, non deluderà.