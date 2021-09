Gabby Petito sparita in camper, "schiaffeggiata e sotto choc". L'ultimo video in vita: indizio schiacciante?

21 settembre 2021 a

Nuovi inquietanti dettagli sulle ultime ore di vita di Gabby Petito, la influencer ed escursionista americana di 22 anni scomparsa durante una vacanza in camper con il fidanzato Brian Laundrie in Utah, mentre stavano visitando le montagne rocciose. Il corpo della ragazza sarebbe stato ritrovato in Wyoming, anche se per la certezza sull'identità e i motivi del decesso bisognerà attendere l'esito dell'autopsia. Nel frattempo l'Fbi è sulle tracce del ragazzo, rientrato a casa dei genitori in Floria a fine agosto e che dopo la denuncia della scomparsa di Gabby è stato prima ascoltato dagli inquirenti come "persona informata" e poi, dopo non aver collaborato, ha fatto sparire le proprie tracce ufficialmente impegnato in un'altra escursione. Molto, molto sospetta.

"Potrebbe essere ovunque", hanno ammesso gli inquirenti, che stanno scavando per ricostruire sui movimenti della coppia prima della morte di Gabby. Un elemento fondamentale potrebbe risultare la telefonata di un testimone al 911, il numero telefonico d'emergenza americano. Come riportato dal Messaggero, il 12 agosto scorso i due fidanzati erano a Moab, nello Utah. Qui un testimone avrebbe visto Brian schiaffeggiare Gabby dopo una lite.

La ragazza sarebbe stata colpita più volte, il fidanzato è stato descritto come "particolarmente agitato". Per questo il testimone ha chiamato il 911 ed è stata inviata sul posto una volante. Gli agenti, individuato il camper, hanno trovato Gabby in lacrime, in presa a una vera e propria crisi di pianto.

Le immagini della influncer, sconvolta, sono state riprese dalla bodycam di uno dei poliziotti. Ma i fidanzati hanno poi assicurato che andava tutto bene e hanno potuto riprender e il loro viaggio. Oggi, col senno di poi, le foto pubblicate su Instagram che ritraggono i due spensierati e sorridenti in giro per i paradisi naturalistici dell'America risultano ancora più disturbanti e inquietanti.

