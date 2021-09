Emmanuel Macron smentisce il macroniano Sandro Gozi: "Non lasciamo il seggio". Giallo clamoroso e caso diplomatico

22 settembre 2021 a

Il macroniano di ferro Sandro Gozi è stato smentito da Emmanuel Macron in persona in merito al seggio che la Francia avrebbe proposto di lasciare al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “Contrariamente alle affermazioni del tabloid inglese Daily Telegraph diffuse questa mattina - si legge in una nota diffusa dall’Eliseo tramite i social - no, la Francia non ha proposto di lasciare il suo seggio al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. È della Francia e lo resterà”.

Il quotidiano britannico aveva citato come fonte Sandro Gozi, ex sottosegretario nonché parlamentare italiano eletto in Francia di Renew Europe. Il diretto interessato ha poi smentito il Daily Telegraph, accusandolo di aver deformato le sue parole. Definito “stretto alleato del presidente Macron”, Gozi avrebbe detto che se la questione della forza di intervento rapido dell’Unione europea avesse fatto passi avanti, allora sarebbe stato possibile “mettere sul tavolo la discussione sul Consiglio di Sicurezza”.

La smentita dell’ex sottosegretario agli Affari europei è stata affidata a Twitter ed è stata secca: “Le mie parole sono state totalmente distorte da un tabloid britannico. La posizione francese è chiara: il seggio permanente all’Onu è francese e rimarrà francese. Il resto è solo manipolazione degli estremi”. Il riferimento di Gozi è alle reazioni a quell’articolo del Telegraph da parte di Marine Le Pen e Jean-Luc Melenchon, che avevano chiesto chiarimenti.

