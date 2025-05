Vladimir Putin al Giorno della Vittoria: "Tutta la Russia contro l'Ucraina"

È andata in scena la parata militare per il Giorno della Vittoria nella Piazza Rossa a Mosca, in occasione delle celebrazioni russe per l'80° anniversario della sconfitta della Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Presenti alla cerimonia il presidente Vladimir Putin e numerosi leader stranieri, tra cui il presidente cinese Xi Jinping e il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Il Giorno della Vittoria, che si celebra in Russia il 9 maggio, è la festività laica più importante del Paese. Tra i soldati che hanno sfilato sulla Piazza Rossa, anche 1500 militari che hanno combattuto in Ucraina. Putin, seduto accanto a Xi all'inizio della parata, è stato anche ripreso mentre salutava e stringeva la mano ad alcuni veterani della seconda guerra. Putin ha salutato anche alcuni militari nordcoreani: "I miei migliori auguri a voi, e a tutte le vostre truppe auguro il meglio", ha detto Putin a diversi ufficiali nordcoreani in uniforme, secondo quanto trasmesso dalla televisione russa.

Una grande parata in Piazza Rossa e altre cerimonie evidenziano gli sforzi di Mosca per proiettare la propria potenza e consolidare le alleanze che ha forgiato, cercando di controbilanciare l'Occidente nel contesto della guerra in Ucraina che dura da tre anni. I festeggiamenti di quest'anno sono stati offuscati dalle segnalazioni di attacchi di droni ucraini contro Mosca e dai gravi disagi negli aeroporti della capitale, nonché dalle interruzioni di internet dei cellulari.