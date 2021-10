Instagram, l'ex manager inchioda Zuckerberg: "Anoressia, quello che non vi dicono"

06 ottobre 2021 a

a

a

Non sono tempi semplici per Mark Zuckerberg. Dopo il down di WhatsApp e Facebook, ecco che ci si mette anche Frances Haugen. L'ex manager di Facebook ha lanciato pesanti accuse alle piattaforme social gestite da Zuckerberg. Il tutto è contenuto all'interno di un dossier consegnato direttamente al Wall Street Journal.

"Situazione critica", WhatsApp e Facebook non si riprendono più: fuga di notizie, "quanto tempo ci vorrà"

Non solo perché la 37enne ha testimoniato davanti a una sottocommissione del Senato Usa. Al centro della bufera ci sono finiti i minori: il 6 per cento dei bambini sarebbe dipendente da Instagram tanto da esserne "danneggiati materialmente". Una condizione che influerebbe anche sul rendimento scolastico.

"Rubrica cancellata". Gola profonda, stop a WhatsApp e Fb: "Cosa è accaduto davvero", ombre e sospetti

Di più perché secondo quello che ha rivelato l'ex manager "Instagram spinge verso l'anoressia". Haugen non sembra fiducioda. Per lei Facebook non chiuderà mai "Instagram Kids", la sua piattaforma per gli utenti adolescenti. "Sarei sinceramente sorpresa se non continuassero a lavorare su Instagram Kids, e sarei stupita se tra un anno non avremo di nuovo questa conversazione". E ancora: "Le scelte che vengono fatte all'interno di Facebook sono disastrose per i nostri figli, per la nostra sicurezza pubblica, per la nostra privacy e per la nostra democrazia". Una vera e propria bufera sta dunque travolgendo i social che usiamo tutti i giorni.

"Sabotaggio dall'interno". Whatsapp e Facebook down, la pista della talpa: agghiacciante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.