Il misterioso mondo dei teschi perduti e ritrovati

Un teschio umano è stato abbandonato su una duna a Le Porge, non lontano da Bordeaux , in un luogo normalmente non frequentato dagli escursionisti. Segnalato da un passante alla stazione di polizia, è stato prelevato per analisi dall’Istituto di Medicina Legale. Potrebbe trattarsi del cranio della donna, i cui resti erano stati parzialmente ritrovati sulla spiaggia del Leone a Lacanau l’estate scorsa. Questa ipotesi, ancora da approfondire, rimane altamente incerta data la grande distanza (circa 15 chilometri) tra le due spiagge.

Due studentesse di liceo durante la lezione di educazione fisica a Saint-Herblain, vicino a Nantes , mentre si esercitavano nell’orienteering, verso le 8:30 del mattino, hanno rinvenuto un frammento di cranio umano nel parco della Gournerie. Hanno immediatamente allertato l’insegnante di educazione fisica, che ha poi informato le autorità. L’orienteering è uno sport nato in Scandinavia ai primi del Novecento: combina la corsa e la caccia al tesoro. I concorrenti, dotati di mappa e bussola, devono completare nel più breve tempo un percorso predeterminato, toccando una serie di punti nascosti nel bosco. Del cranio non si sa ancora nulla.

Per decenni, fino al 2015, una coppa ricavata dal cranio di una schiava nera vissuta nei Caraibi due secoli fa è stata utilizzata come calice durante le cene formali al Worcester College dell’Università di Oxford. La coppa è stata ricavata dalla calotta cranica segata e lucidata, ornata da un bordo e un piede in argento. Nel 1884, l’oggetto fu messo all’asta a Sotheby’s da William John Bernhard-Smith, avvocato e laureato all’Oriel College di Oxford, collezionista di armi e armature. Il curatore ipotizzò che l’avesse ricevuta da suo padre, che aveva prestato servizio come capitano della Royal Navy nei Caraibi. Il calice fu donato al Worcester College nel 1946 da George Pitt-Rivers, il cui nome è inciso sul bordo d’argento. Ex studente dell’istituto, convinto eugenetista e promotore della «purezza razziale», fu internato dal governo britannico durante la Seconda Guerra Mondiale a causa delle sue simpatie naziste.

Che ci faceva un teschio umano avvolto in un giornale del 1967 ritrovato in un garage di Grenoble? Il teschio è stato rinvenuto al numero 7 di rue Barginet, nel quartiere di Chorier-Berriat. Questo indirizzo corrisponde a un numero di caselle postali, non a un indirizzo privato.