Ucraina, la mossa di Zelensky: Yulia Svyrydenko nuovo premier

Rimpasto nel governo ucraino: la vice ministra e ministro dell'Economia Yulia Svyrydenko è stata indicata da Volodymyr Zelensky per sostituire il premier Denys Shmyhal. Il nuovo primo ministro ha 39 anni ed è considerata una stretta alleata di Andriy Yermak, il capo dello staff del presidente ucraino. Quest'anno si è fatta conoscere soprattutto durante i difficili negoziati per un accordo sui minerali rari con gli Stati Uniti. Si ritiene, dunque, che abbia stretti legami con alti funzionari dell'amministrazione di Donald Trump. Tutto il rimpasto di governo, in realtà, sembra pensato proprio per avvicinare i vertici ucraini agli Usa in previsione di un conflitto, quello con la Russia, che non sembra vicino alla fine.

Si tratta del rimpasto più rilevante dall'inizio dell'invasione russa. Se la nomina di Zelensky verrà approvata dal Parlamento, Svyrydenko diventerebbe il 19esimo capo di governo ucraino. Zelensky ha scritto su X di averla incontrata e di averle detto che è necessario un nuovo primo ministro in una "trasformazione del potere esecutivo". "Abbiamo anche discusso misure concrete per aumentare il potenziale economico dell'Ucraina, ampliare i programmi di sostegno per gli ucraini e incrementare la nostra produzione nazionale di armi", ha scritto il presidente.