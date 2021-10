Charlene di Monaco, calvario senza fine: "Terza operazione in anestesia generale", ore difficilissime

08 ottobre 2021 a

Continua il calvario per Charlene di Monaco e slitta ancora il ritorno a casa della principessa. La moglie di Alberto, infatti, sarebbe stata sottoposta proprio oggi a un nuovo intervento chirurgico in Sudafrica: a lanciare la notizia è stato Monaco Matin. E a confermare poi è stato un comunicato dalla Fondazione della principessa. Il sito che ha dato lo scoop, grazie anche agli insider che ha a Palazzo, ha fatto sapere che Charlene è stata costretta a sottoporsi a una terza operazione in anestesia totale.

Nel comunicato ufficiale si legge: “Sua Altezza Serenissima la Principessa Charlene di Monaco sarà sottoposta ad anestesia generale per la sua ultima operazione che si svolgerà oggi. La Fondazione augura il meglio per questo ultimo intervento e il suo pieno recupero”. La moglie del sovrano è da diversi mesi in cura medica in Sudafrica per via di una pesante infezione a gola, naso e orecchie, che la tiene lontana dal principato ormai da sette mesi. Proprio due giorni fa, la principessa aveva partecipato a un evento pubblico, un incontro istituzionale, come mostra una foto pubblicata dall’account Instagram the_african_royal_families.

Nella foto Charlene appariva dimagrita e provata ma pur sempre sorridente con accanto il Re degli Zulu, Misuzulu. Ancor prima, invece, sabato 2 ottobre, la moglie di Alberto aveva condiviso sui suoi social una foto davanti a un libro con un rosario al collo.

