Usa, il segreto militare sulle armi atomiche venduto nel burro di arachidi: il caso delle "insospettabili" spie spaventa il mondo

Volevano diventare ricchi vendendo segreti militari sui sottomarini atomici americani ma a Jonathan Toebbe e alla moglie Diana non è andata bene. Lui, quarantenne, ingegnere nucleare, ex ufficiale della Marina, da anni nel settore, riporta il Corriere della sera, aveva accesso ai programmi dei battelli classe Virginia. Lei, 49 anni, insegnante, era la sua complice. Lui caricava informazioni riservate in minuscole carte digitali e le nascondeva all’interno di oggetti comuni come panini con burro d’arachidi e marmellate, pacchetti di gomme da masticare. Lei faceva da palo. E con questo sistema intascavano migliaia di dollari. Sono stati arrestati.

I file top secret venivano lasciati in un luogo prestabilito, solitamente in zone della West Virginia o della Pennsylvania. Il più delle volte era Diana a svolgere il ruolo di sentinella. Qualche giorno dopo la consegna ricevevano i soldi in cripto valuta, per un valore di circa 100 mila dollari.

Non sapevano però Jonathan e Diana che la spia con la quale avevano stabilito un rapporto era in realtà un agente dell’Fbi. In dicembre, infatti lui aveva offerto dati riservati a un Paese straniero. Ma la lettera è stata intercettata dai federali, informati dall’estero. Quindi è scattata la seconda fase. Toebbe ha poi commesso molti errori lasciando dietro di sé una montagna di prove. Tanto che alla fine sono stati arrestati.

