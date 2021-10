Regina Elisabetta, una foto straziante: come entra nell'Abbazia. Cosa le sta succedendo

12 ottobre 2021 a

La Regina Elisabetta è tornata a pieno ritmo ai suoi impegni reali. La Sovrana, 95 anni, si è fatta vedere oggi all’Abbazia di Westminster, dove si è tenuta una celebrazione in occasione del centenario della Royal British Legion, un’organizzazione a sostegno dei soldati e dei veterani dell’esercito britannico. Sempre sorridente e cordiale, questa volta Sua Maestà ha deciso di indossare un completo blu e un cappotto e un cappello dello stesso colore. Borsa e scarpe, invece, nere.

A colpire tutti, però, non è stato il viso o il suo abbigliamento ma un altro "accessorio". La Regina Elisabetta, infatti, è stata vista camminare con l’aiuto di un bastone. Si tratta della seconda volta che succede. La prima volta risale a molto tempo fa, al 2004, quando la Sovrana - come ricorda l'Huffpost - aveva dovuto usarne uno dopo essere stata operata al ginocchio per partecipare a un impegno pubblico. In questo caso invece pare non si conoscano i motivi.

Per accedere all’Abbazia, inoltre, Elisabetta non avrebbe utilizzato nemmeno l’ingresso principale: ne avrebbe usato un altro, ma solo per ridurre il più possibile il tragitto. Buckingham Palace, comunque, per ora ha rifiutato di commentare. I tabloid hanno spiegato che il bastone è stato consegnato alla Regina non appena è scesa dalla sua auto. E non solo. Hanno fatto notare che anche questa volta la Sovrana non ha indossato la pesante corona, che da diverso tempo ormai viene posizionata su un cuscino di velluto rosso accanto a lei.

