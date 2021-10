Canarie, "velocità impressionante": nuova eruzione e tsunami di lava, la fine dell'isola?

15 ottobre 2021 a

a

a

Il vulcano Cumbre Vieja di La Palma, nell'arcipelago delle Canarie, continua a eruttare buttando fuori un vero e proprio "tsunami" di lava incandescente, che scorre a "velocità impressionante" dal cratere. Lo si vede nel recente video pubblicato su Twitter dall'Istituto di Vulcanologia spagnolo. Stando agli ultimi dati forniti dalle autorità, finora la lava ha coperto almeno 674 ettari di terreno, portando così all'evacuazione di circa 6.800 persone. La fuoriuscita anomala di lava, che viene giù come un fiume in piena, sarebbe la conseguenza di uno "straripamento" del cratere del vulcano.

Canarie, "una nuova lava": altra eruzione e conseguenze catastrofiche, lo scenario

L'attività vulcanica sembra non arrestarsi mai: continua da ormai quasi un mese. Tutto, infatti, ha avuto inizio lo scorso 19 settembre e da quel momento le eruzioni sono andate avanti a volte con maggiore esplosività, a volte con una lava più fluida. Lo hanno riferito, come riporta TgCom24, i responsabili del piano d'emergenza messo a punto per questa calamità naturale. Nel frattempo, è aumentata anche l'attività sismica nella zona sud-est di La Palma.

Come registrato dall'Istituto Geografico Nazionale e riportato dai media iberici, infatti, dalla scorsa notte sono state registrate oltre 60 scosse, tra cui una di magnitudo 4.5, la più forte da quando è iniziato il fenomeno eruttivo. Nonostante le rassicurazioni degli esperti, si tratta comunque di una situazione che genera paura e angoscia negli abitanti della zona, come riportato dai media locali.

Canarie, dopo il vulcano l'ondata di terremoti: "Esplosività alle stelle", l'isola rischia di sparire?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.