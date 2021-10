Usa, "la foto è ingannevole". Orrore di un 84enne: come ammazza l'agente immobiliare, roba da film horror

16 ottobre 2021 a

a

a

Tragedia della follia in Virginia, negli Usa. Un 84enne, Albert Baglione, ha sparato al suo agente immobiliare, il 41enne Soren Arn-Oelschlegel, colpevole di avergli venduto una casa che non corrispondeva, nella realtà, alle foto visionate via Internet dal sito dell'agenzia. Baglione, che aveva comprato l'immobile a scatola chiusa, ha telefonato alle forze dell'ordine, ha atteso il loro arrivo e si è poi tolto la vita a sua volta.

"Perché l'ho ucciso". Terrificante svolta nella notte. L'atroce morte dello chef italiano a New York. L'escort confessa, dettagli raccapriccianti





Una fine tanto assurda quanto atroce. Baglione, una volta accompagnato da Arn-Oelschleger alla sua nuova casa di Portsmouth, in Virginia, rimanendo deluso dall'affare appena concluso ha estratto la sua pistola e ha colpito a sangue freddo l'agente, morto sul colpo. A quel punto ha telefonato alla polizia: "Ho sparato al mio agente immobiliare". Quindi, una volta arrivati sul posto gli agenti, si è chiuso in una stanza e si è sparato, suicidandosi. L'assassino era originario di un altro Stato, l'Alabama, e questo avrebbe guidato la sua scelta di comprare la casa "a distanza".

L'atroce morte di Omar Palermo: su Youtube era famoso perché mangiava, cosa l'ha ucciso a soli 42 anni

La vittima, invece, era attivista di lungo corso del gruppo LGBTQ Hampton Roads Pride, che lo ha ricordato con un commosso messaggio sulle proprie pagine social: "Il nostro amore e sostegno va alla famiglia e agli amici di Soren per questa perdita devastante. il suo spirito gentile e generoso ci ha lasciato troppo presto". Giovedì prossimo, a Norfolk, verrà organizzata una fiaccolata proprio per ricordare Arn-Oelschlegel, vittima inconsapevole di un raptus senza alcuna avvisaglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.