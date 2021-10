Kabul, orrore talebano contro il giornalista: pugni alla schiena e faccia spaccata col calcio del fucile

21 ottobre 2021 a

a

a

Anche i giornalisti stranieri sono entrati nel mirino dei talebani in Afghanistan. Una troupe dell'agenzia di stampa Afp è stata presa a calci e pugni da un gruppo di combattenti questa mattina a Kabul. Il motivo? Stavano documentando una marcia di protesta per i diritti delle donne. In particolare, un gruppo di circa 20 donne ha marciato dal vicino ministero dell'istruzione al ministero delle finanze nella capitale afghana.

Le tagliano la testa a 18 anni: la sua colpa? Giocava a pallavolo: orrore in Afghanistan, ecco chi sono i talebani

I colpi, quindi, sono arrivati per provare a impedire la copertura mediatica dell'evento. Le autorità talebane hanno permesso alle donne di camminare liberamente per circa un'ora e mezza. Evidentemente, però, non volevano che il resto del mondo ne venisse a conoscenza. Nel video già virale sul web, si vede un giornalista straniero mentre viene colpito con il calcio di un fucile e cacciato via dai combattenti talebani.

Ma non è finita qui, uno dei talebani avrebbe anche imprecato e dato un calcio alla schiena di un fotografo, mentre un altro gli ha rifilato un pugno. Almeno altri due giornalisti poi sono stati colpiti mentre si disperdevano, inseguiti da combattenti talebani che agitavano pugni e tiravano calci. Nel frattempo, un gruppo di giornaliste afghane ha scritto alle Nazioni Unite per denunciare minacce e molestie da parte dei talebani, chiedendo l'intervento della comunità internazionale.

Ricatto talebano: "Pagateci o vi inondiamo di profughi". Il sospetto: dietro c'è la manina di Erdogan?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.